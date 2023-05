¿Le falta carácter a Vladimir? Esto responde el técnico de Saprissa

“La gente tiene mal conceptualizado as algunas palabras y entre esas lo que es carácter. Eso viene del ámbito de ustedes los periodistas, he escuchado decir que a mí me gusta el entrenador que les grita y regaña a los muchachos. Yo no creo que haya que tratar de esa manera, a nosotros los futbolistas no nos gusta eso. Yo no recuerdo que algún entrenador de primera división me tratara mal. Nunca nadie me maltrato ni me faltó el respeto”, comentó Vladimir este miércoles, en el programa Encuentro Deportivo, con el periodista Yashin Quesada, en Radio Columbia.