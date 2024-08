Las situaciones polémicas que rodean a Mariano Torres y su temperamento

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, protagonizó la noche de este sábado una acción que ha dado de qué hablar, que finalizó con su expulsión y ahora se perderá el clásico nacional de este fin de semana.

Torres estrelló el balón y generó un roce con el entrenador de Cartaginés, Greivin Mora. Además, según el informe arbitral revelado por Teletica Deportes Radio, le dijo al árbitro Pablo Camacho “sos un sinvergüenza”.

Este capítulo se une a otros episodios:

En el 2017

El Tribunal Disciplinario había castigado al mediocampista con seis meses por infringir el artículo 38, inciso b, que señalar que si el jugador tira de un árbitro, “se sancionará con una suspensión de seis meses a dos años”.



En la S consideraron que el castigo fue excesivo y, por ese motivo, habían presentado una apelación que fue recibida.



El Tribunal de Alzada de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) le quitó el castigo de seis meses a Mariano y lo dejó en cinco partidos.

En el 2018

Mariano Torres en juego ante América.

En la derrota del Monstruo ante el América, 1-5 en La Cueva, Torres tuvo un encontronazo con un fanático al salir de cambio.

El mediocampista fue captado por la televisión cuando abandonó el banquillo y lanzó su mano contra la malla.

“No pasó nada, no sé quién era. Desconozco si iba con el América, pero saprissista no era”, señaló tras lo sucedido.



En 2023

En la final del Torneo de Copa, el pasado 18 de noviembre de 2023, tras el compromiso ante la Liga, en transmisión de FUTV, el entonces jugador manudo, Freddy Góndola, indicó que Torres, supuestamente, lo insultó de manera racista.



“No me puede decir ‘negro mono’”, denunció Góndola, públicamente.



Esa declaración fue desmentida por el propio Torres, quien dijo: “Yo lo único que quería decir era eso, que yo no soy ningún racista, ni seré racista. Que no dije ninguna palabra de las que se están diciendo. Quería aclarar eso… Con tranquilidad porque sé muy bien lo que soy como persona y sé muy bien lo que hago y lo que digo. Lo vuelvo a repetir, no soy racista, ni seré racista”.



El 30 de noviembre pasado, la Liga solicitó un castigo de ocho partidos y una multa económica de ₡1 millón. El tema llegó incluso a ser analizado por el Tribunal Disciplinario, pero no se determinó sanción alguna para Mariano.



En 2024

Fue una de las acciones polémicas de la Recopa ante la Liga, en la reciente pretemporada.



Cerca del final del juego, Mariano fue por una pelota y protagonizó una acción con el línea, William Chow, tras llegar este a separar el roce con un jugador rojinegro.



Sin embargo, la árbitra Marianela Araya lo amonestó con una tarjeta amarilla.

Teletica.com consultó en su momento al Tribunal Disciplinario al respecto, pero informaron lo siguiente: