Las claves de un Javon East goleador en Saprissa, desde la óptica de su agente

Creo que el jugador ha venido haciendo las cosas bastante bien este año, ha tenido momentos, el primer torneo lo empezó bien y perdió protagonismo en la fase final. En el segundo torneo, con toda la polémica, pudo llegar a ser parte importante del segundo título, sabemos que en la final fue muy importante en los goles y eso le da un nuevo arranque con más confianza y lo estamos viendo en la cancha. No veo como no será mejor ahora, vamos a ver un jugador más acoplado con el equipo, más cómodo.

No, simplemente no hemos hablado de estos temas, el rendimiento ha sido bueno, debe ser constante para que tenga opciones próximas en el extranjero. La edad de él no es para salir como otros jóvenes en Costa Rica, él tiene que hacer mucho más de lo que pueden hacer los jóvenes para demostrar que otros equipos tengan que hacer una inversión de su edad (28 años).