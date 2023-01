La puntería de Saprissa no cruzó El Zurquí

El técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, plagó su alineación de variantes. Colocó a Julen Cordero, Warren Madrigal, Emanuel Carbajal y Gerald Taylor y está bien… eso le permitió a los morados darle minutos a los no habituales, pero también le impidió al equipo seguir con la racha perfecta.



Los morados no pasaron de un aburrido 0-0 ante Santos en el Ebal Rodríguez.



Hay que hacerle un capítulo aparte al jamaiquino Javon East, quien aún no muestra su mejor versión llena de gol, esa que sí dejó ver cuando militaba en con los santistas porque precisamente, estos son los partidos donde el caribeño debe marcar diferencia.