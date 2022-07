La Liga pujó cuatro veces por Javon East, pero en Santos prevaleció la palabra dada

Por Daniel Jiménez | 4 de julio de 2022, 16:20 PM

Para el doctor Rafael Arias, presidente del Santos, la palabra cuenta. El tras bambalinas del último fichaje de Saprissa nació en una historia que "se nutre de valores", como el mismo jerarca relata.

En una amplia conversación con Teletica.com, Arias realizó algunas confesiones. Dice ser amigo de los restantes 11 presidentes de los diferentes clubes, pero que eso no lo hace tener un estilo directo, "de antaño", según él.

El directivo caribeño contó los hechos de cómo llegó a un acuerdo para que el atacante pasara del Ebal Rodríguez al Ricardo Saprissa y cómo Alajuelense intentó dejarse a East.

En un mercado de fichajes que suele ser voraz y donde manda el dinero, Arias declinó cuatro ofertas de Alajuelense por el jamaiquino. Sí... lo leyó bien: cuatro jugosas oportunidades, la última la mejor de todas, justo cuando ya se le había dado el "sí" al cuadro morado.

"Liga Deportiva Alajuelense nos hizo tres ofertas y le hacemos saber que la que nos hicieron no nos satisfacen; incluso, mandan una cuarta, pero ya ahí estaba Saprissa", comentó Arias. Y agregó: "Entonces don Juan Carlos (Rojas), presidente de Saprissa, me llama, me hace una oferta y le digo que no me satisface y me dijo: '¿Cuáles son sus objetivos? Y posterior a eso se cerró el trato, todo de palabra. Posterior a eso, Alajuelense hace su contraoferta e incluso superando las condiciones, pero le dije a la Liga que me disculpara que ya habíamos cerrado con Saprissa".

Las cuatro ofertas estuvieron sobre la mesa, pero Arias es muy claro: "Para mí prevalecen el respeto, la cortesía, la palabra y eso es lo más importante en este momento".

Detalló que incluso que esta es la segunda ocasión que los morados querían al atacante East, la primera fue cuando terminó en San Carlos, precisamente una negociación que también cerró con un "pacto entre caballeros".

"Yo no he hecho nada especial. Lo que he hecho es mantener una palabra cuando me comprometo con alguien. Cuando a Javon lo contrató San Carlos estábamos en plena pandemia, yo estaba con mucho trabajo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)", contó.

"Cuando San Carlos lo quiso también fue una negociación de boca, no había condiciones para firmar, estaba sumergido en la pandemia, solo después se podía. Yo hice negociación de boca, minutos después de conversar con la gente de San Carlos, recibo una llamada de Víctor Cordero (entonces gerente de Saprissa) y me dice que le interesa el jugador. Si yo hago eso de las prácticas no debidas, yo entro en una subasta y en este caso, Saprissa quería a Javon y yo no entré en negociación y dije perdón, no puedo negociar porque ya le di el sí a los sancarleños".

Ante todo este panorama, se le consulta a Arias que no es lo usual esta realidad en un mercado de piernas que suele ser movido por el dinero.



"Es un tema claro y transparente, nos sentimos muy satisfechos. La característica mía y del Santos es que somos de la vieja guardia, lastimosamente pienso que eso que se hace extraordinario para mí es normal", concluyó.