La inusual camisa que lanzó Saprissa dedicada a Ricardo Saprissa Aymá
Es una camisa conmemorativa que no se utilizará en cancha.
El Deportivo Saprissa lanzó este miércoles una inusual camiseta dedicada a Ricardo Saprissa Aymá.
"Esta no es solo una camisa de béisbol. Es un homenaje a Ricardo Saprissa Aymá, “The Sportsman”: el deportista integral cuyo apellido se convirtió en club, estadio, historia y sentimiento morado", indicó el departamento de prensa del club.
Esta camiseta conmemorativa es parte de la Fundación Saprissa y la Comisión de Rescate Histórico de la institución y está inspirada en una de las facetas deportivas de don Ricardo.
"Una pieza creada para celebrar nuestro aniversario y apoyar la construcción del futuro Museo Saprissa. Porque nuestro legado lleva el ADN de un deportista
"Tomar en cuenta que esta es una camisa conmemorativa que no se utilizará en cancha. Es una edición únicamente creada para celebrar esta fecha y, así apoyar a Fundación Saprissa y la Comisión de Rescate Histórico", añadió el club.
El equipo informó que esta prenda está disponible únicamente en el estadio durante las actividades de aniversario.