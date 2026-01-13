La gorra de Minor Álvarez y la razón que la convirtió en su sello personal

Su look es recordado por muchos. Siempre bajo los tres palos, tremenda altura, prestancia y una llamativa gorra en su cabeza.

Minor Álvarez arribó esta temporada al Saprissa y con él su característica gorra y que más allá de un simple look tiene una historia.

El guardameta le contó a Teletica.com de dónde nació esa moda y todo lo que hay detrás de ella.

“Pues cuando estudié o empecé a estudiar gestión deportiva, uno de los proyectos era buscar publicidad invisible, se puede decir. O tratar de vender de una forma discreta.

“Empecé a ver, a estudiar un poco lo que yo hacía de una manera más comercial. Y encontré que la gorra se había dejado de usar después de mucho tiempo, que era el único puesto que se podía usar. Entonces empecé a implementarla, ya luego vino la pandemia, por ahí Marvin Agulo con sus gorras me contactó e hicimos una alianza”, comenzó explicando el guardameta.

Álvarez reconoció que comenzar a utilizarla le sirvió para conseguir uno que otro patrocinio.

“También una universidad me contactó cuando estuve en Herediano, hice una especialización en gestión deportiva con ellos. Y les he sacado provecho con el tema de marketing, más que todo, pero también ayuda para obviamente la protección del sol, para la protección en caso de un golpe. Y se ha convertido al fin y al cabo como una firma de mi marca personal”, destacó el portero de 36 años.

Esa firma la veremos en La Cueva como parte de los nuevos fichajes morados junto al panameño Tomás Rodríguez, el nicaragüense Bancy Hernández y el retorno del cubano, Javier Paradela.

Finalmente, Álvarez reconoció su papel para impulsar a los jóvenes guardametas del equipo, algo que a su criterio fue algo que le faltó en su primera etapa con los morados en el 2010-2011.

“Estaba muy joven. Creo que me faltó apoyo psicológico en aquel momento. No es fácil estar acá, recibir críticas, recibir silbidos, entre otras cosas. Pero eso solo lo da el fútbol y creo que fuera de Costa Rica fue donde aprendí muchas cosas. Y me hicieron madurar para hoy, estar acá con toda la confianza y con toda la energía positiva que se requiere para estar en un equipo grande”, reaccionó.



