La 31 o una gran final: lo que se juegan Alajuelense y Saprissa esta noche

La mesa está servida para que este sábado los fanáticos del fútbol costarricense vivan una intensa jornada. Alajuelense recibe a Saprissa a partir de las 7 p. m. Al finalizar el partido, la Liga habrá levantado la copa 31 o los morados habrán extendido la definición a una gran final.

Eso es lo que está en juego.

En el partido de ida, en Tibás, los máximos exponentes del balompié tico empataron 2-2. Por los morados anotaron Orlando Sinclair y Fidel Escobar, mientras que Kenyel Michel y Alejandro Bran lo hicieron para los erizos.

Este fue el primer clásico del semestre que no terminó con victoria rojinegra, ya que los de Óscar Ramírez barrieron la serie en la fase regular.

La feligresía manuda llenará el Morera Soto, con la ilusión de celebrar el primer título nacional desde el 2020 y sumarlo al tricampeonato de Concacaf obtenido a principio de mes.

Para Saprissa, extender la serie sería un paso en la dirección correcta para volver a colocarse en lo más alto del balompié tico, tras dos certámenes sin copa.