Kevin Chamorro será titular en el clásico nacional

Además, el estratega dejó claro que no es aficionado a rotar en la portería, pero que no puede garantizar que no se dé alguna rotación.

"El fútbol no es de verdades absolutas, hoy hay un portero titular, puede ser que luego cambie. No puedo ser tan tajante para decir que no. Normalmente, no soy aficionado de estar turnando, el puesto de portero es muy difícil", expresó.