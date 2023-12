Kevin Chamorro: "Me ha tocado duro porque me han tirado"

"A lo largo y corto de mi carrera, siempre he tenido mucha fe, soy un jugador que trabaja en silencio y siempre a conciencia, uno se equivoca y siempre después de la tormenta sale el sol, Dios le pone las batallas a sus mejores guerreros, me ha tocado duro porque me han tirado, me han tirado duro, pero soy mentalmente fuerte", comentó Chamorro a Teletica.com.