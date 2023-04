¿Kendall Waston testigo de Javon East? Esto responde el defensa de Saprissa

17 de abril de 2023, 10:48 AM

El defensor Kendall Waston se refirió de manera muy escueta al ser consultado si es o no testigo en el caso de Javon East por presunto insulto racista del técnico Jeaustin Campos.

"Sobre este tema, con mucho respeto lo dije en una entrevista después del partido de la Selección Nacional, dije que no me iba a referir en nada. Lo digo con todo el respeto que ustedes (prensa) me merecen", indicó Kendall.