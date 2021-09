Kendall Waston suma más goles que cualquier delantero de Saprissa

La fórmula es bien sabida por todos. Viene un tiro de esquina, un tiro libre o hasta un centro y el espigado defensor Kendall Waston sube al área a cabecear y con su 1.96 metros de estatura se impone en las alturas. Imparable.

Pese a ser por todos conocido, esta receta ganadora le funciona de maravilla al Saprissa, al punto que le da más réditos en el torneo que su actual delantera.

Con su doblete ante el Santos de Guápiles, Waston alcanzó tres tantos en el campeonato y suma más goles que cualquiera de los arietes morados.

Saprissa cuenta con 10 delanteros entre jóvenes y veteranos.

Lea también Santos Guapiles Santos y Saprissa empatan en juego cargado de goles Los próximos juegos de Santos y Saprissa serán por Liga Concacaf, ante Plaza Amador y Santa Lucía Cotzumalguapa, respectivamente.

Orlando Sinclair es el atacante del Saprissa con más goles en el Apertura con apenas dos tantos.

Luego le siguen Jossimar Pemberton, David Ramírez, Ariel Rodríguez, todos con apenas un gol.

Mientras que Daniel Colindres, Julen Cordero, Tristán Demetrius y Carlos Villegas aún no celebran en el campeonato.

Incluso, Waston es el defensor con más goles en lo que va del campeonato nacional.

“Acá somos un equipo, si hoy le tocó a Kendall convertir más goles, en buena hora. Pero esperamos que los demás se pongan finos de cara al arco porque ahí hemos tenido deuda en lapsos del juego donde no hemos liquidado”, mencionó Mauricio Wright en conferencia de prensa tras el duelo ante los guapileños.

La idea de poner a Waston de centro delantero ocurre desde la incursión del futbolista en la Primera División. Es por todos recordado cuando el técnico Jeaustin Campos lo implementaba en los últimos minutos como ofensivo y terminaba salvándole algunos compromisos.

Incluso, esta opción la utilizó el técnico Luis Fernando Suárez en el pasado partido ante México en el Estadio Nacional como última arma de ataque para buscar un empate que nunca llegó ante los aztecas.

La falta de tranquilidad de sus delanteros es uno de los puntos que más tiene molesto al técnico Wright luego de cuatro partidos sin ganar en el certamen.

“Nos vamos molestos porque debemos aprender a cuidar más el resultado, en el partido pasado también nos sucedió, pero son las cosas del fútbol. Me preocuparía que Saprissa no llegue, que no tuviera profundidad, hoy tuvimos goles, no pudimos sostener el resultado y esa es un poco la deuda que tenemos en este momento y lo sabemos”, concluyó el estratega.