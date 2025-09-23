Kendall Waston sobre posible llamado a La Sele: "Vamos a ver qué pasa"

El defensor Kendall Waston palpita un posible regreso de la Selección Nacional, en un contexto en el que el debate es sobre la vuelta de algunos jugadores experimentados a la Tricolor.

"Bendito sea Dios pude marcar para ayudar y halagado cuando el nombre de uno está ahí, para mi siempre va a ser un privilegio y un honor vestir la camiseta de la Selección Nacional, vamos a ver qué pasa", comentó Waston tras el triunfo ante Saprissa (3-0).

Sobre los dos goles que le marcó a Pérez Zeledón, Kendall afirmó que más bien buscaba un triplete.

"Hace rato, bastante (no anotaba dos tantos en un mismo partido), hace rato no metía gol, ahora se abrió el gol, más bien estaba buscando el tercero", agregó.

Del momento del Monstruo que ya está a un punto del líder Cartaginés, Waston señaló que "no podemos tapar el sol con un dedo".

"Es normal, tal vez el equipo no está dando su mejor versión y las noticias negativas es lo que más venden, aceptamos también que no estamos jugando nada bien. No podemos tapar el sol con un dedo", concluyó.