Kendall Waston igualó a Jimmy Marín como goleador del Saprissa en la temporada

Kendall Waston vive uno de sus mejores momentos en el Saprissa, pues, pese a no ser atacante y su prioridad es defender, con su tanto ante el Santa Lucía Cotzumalguapa este jueves ya se colocó como el goleador de los morados en la temporada.

Su anotación, pese a que no fue de cabeza, surgió de la táctica fija, una de las armas que más ha implementado el Saprissa en los últimos juegos.

Incluso, parece ser la receta favorita de los morados y la que más rédito da, ante la falta de puntería de sus delanteros.

“Siempre que me incorporo al ataque esa es la misión tratar de aportar y hacer valer la estatura y la fortaleza mía que es la altura y hoy (jueves) me tocó anotar de pie que no es lo habitual, pero ojalá sigan llegando, pues anotar siempre es muy importante”, indicó Waston tras el partido donde los morados se impusieron 0-2 como visitantes.

El gol le permitió al espigado defensor alcanzar a Jimmy Marín con cuatro anotaciones, ambos como máximos goleadores morados en lo que va de la temporada.

“Bienvenido sea que los goles nos están llegando. Yo tengo en cuenta que mi primera labor es defender, pero en el pasado siempre he tenido esa experiencia y tal vez en algunas ocasiones no llegan los goles por falta de puntería, pero uno sigue trabajando para mejorar en esa materia y en el fútbol actual vemos que la táctica fija cambia el rumbo de un partido”, añadió en declaraciones a Teletica Radio.

De paso, el gol de Waston sirvió para que Saprissa volviera a ganar tras cuatro partidos del campeonato nacional sin poder hacerlo.

“Es importante siempre sumar de tres más de visita, teníamos en cuenta que Santa Lucía es un gran equipo y merece su respeto pues es el actual campeón, no podíamos venir rejalados y queríamos sumar de tres y otra vez ganar”, finalizó.

Que a Waston se le de tanto el gol no es algo que sorprenda a Mauricio Wright, pues el técnico morado asegura que sabe lo que es eso, tras su paso pasado como defensor y goleador.

“Yo fui defensa goleador y no me sorprende que Kendall esté anotando. Esperemos que se sigan presentando opciones para él y los otros muchachos”, concluyó.