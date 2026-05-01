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Deportivo Saprissa

Kendall Waston envió sentido saludo a joven de Saprissa por pérdida familiar

El defensor utilizó las redes sociales del equipo.

Foto Juan Manuel Quirós
Foto Juan Manuel Quirós
Por Adrián Fallas 1 de mayo de 2026, 17:18 PM

Este viernes, el Deportivo Saprissa le cedió el control de las redes sociales del equipo al defensor Kendall Waston, como parte de una dinámica por el 1.° de mayo.

Entre las publicaciones del zaguero destaca una en la que escribió lo siguiente: “¡Un abrazo para vos y tu familia, Franco!”


El sentido mensaje se debe a que el futbolista de las ligas menores de los tibaseños recientemente perdió a su abuelo y lo recordó al anotar un gol este día.

Waston, junto a sus compañeros, se prepara para medirse ante Liberia este domingo por las semifinales del Clausura 2026.

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