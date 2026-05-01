Deportivo Saprissa
Kendall Waston envió sentido saludo a joven de Saprissa por pérdida familiar
El defensor utilizó las redes sociales del equipo.
Este viernes, el Deportivo Saprissa le cedió el control de las redes sociales del equipo al defensor Kendall Waston, como parte de una dinámica por el 1.° de mayo.
Entre las publicaciones del zaguero destaca una en la que escribió lo siguiente: “¡Un abrazo para vos y tu familia, Franco!”
El sentido mensaje se debe a que el futbolista de las ligas menores de los tibaseños recientemente perdió a su abuelo y lo recordó al anotar un gol este día.
Waston, junto a sus compañeros, se prepara para medirse ante Liberia este domingo por las semifinales del Clausura 2026.