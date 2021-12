Kendall Waston: “Casi se me salen las lágrimas de la emoción”

Los cánticos de la afición, el humo morado y las serpentinas cayendo a la cancha fueron los elementos que por poco le sacan las lágrimas a Kendall Waston antes del juego contra el Club Sport Herediano.

“Cuando entramos a la cancha y veo el humo morado, los papeles blancos hasta se me erizaba la piel. Volví a ver al cielo y casi se me salen las lágrimas de la emoción. A mí me apasiona esta institución y más con afición, porque sin afición era aburridísimo” dijo emocionado el defensa tibaseño.

En el plano futbolístico, Waston aseguró que pese a la ventaja de tres goles saben que la serie no está liquidada, pero sí reconoce la importancia de haber dejado la portería en cero, ya que es criterio de desempate.

Además, el defensor morado afirmó que el Deportivo Saprissa se crece en instancias finales y eso se habla dentro del camerino.

“Yo puedo hablar del ADN morado, nos carboneamos bastante de que cuando llegamos en estas instancias tenemos que sacar la casta morada. Más allá de hablarlo, lo que nos gusta es demostrarlo. Con el respeto que se merece todo mundo, sabemos que cuando estamos en estas instancias siempre se da como un plus”, enfatizó.

El partido de vuelta será el próximo domingo en el estadio Colleya Fonseca a partir de las 7:30 p.m.