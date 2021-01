Kendall Waston: 'Aún no estoy al 100%, pero me estoy acercando'

El gran fichaje del Saprissa para el Torneo de Clausura 2021 sigue retomando su ritmo de juego y asegura estar muy cerca de lograr llegar a su mejor nivel.

Kendall Waston ingresó este lunes al minuto 74 por el trinitario Aubrey David y de inmediato comenzó a sacar ventaja con la altura en la bola quieta.

Precisamente fue con su altura que ayudó a ganar la pelota que al final definiría Esteban Espíndola de volea para el 2-2 final en el Coyella Fonseca.

Pese a mostrarse contento con su retorno al club de sus amores, Waston afirmó sentirse extraño por la falta de público.

“Me siento muy emocionado de volver a Saprissa, aunque fue un poco raro hacerlo sin público, pero pese al empate creo que vamos en avance y no hemos perdido que es lo importante”, indicó el defensor morado.

Kendall reconoció que pese a que ya suma dos partidos en su regreso al Saprissa, aún le falta para estar listo y disputar 90 minutos completos.

“Sinceramente aún no me siento al 100% para disputar un partido completo, pero me estoy acercando. En cada entrenamiento intento hacer un trabajo extra para llegar al nivel de mis compañeros. Estoy trabajando para rápidamente estar disponible los 90 minutos”, indicó el espigado futbolista.

El defensor aseguró que la lucha por un puesto en la titular de la zaga del Saprissa está muy dura por el buen trabajo que realizan los extranjeros Espíndola y David en el centro.

“La competencia aquí en Saprissa está dura, nadie tiene garantizado el puesto, Aubrey David está bien, lo mismo que Espíndola, quien anda con el plus del gol.

“En estos momentos donde hay turbulencia también nos sirven para tomar fortaleza”, mencionó.

Finalmente, Waston mandó un mensaje de respeto para el Saprissa por parte de algunos sectores de la prensa.

''Creo que la información que se le brinda en ocasiones a la afición se hace para buscar atraer más público. No estoy generalizando, pero hay muchos periodistas que tiran veneno simplemente donde no lo hay; solo para atraer público, pero bueno, es respetable, cada quién tendrá su estrategia.

“Yo me preocuparía si no se hablara de Saprissa, se habla de Saprissa porque es el equipo más grande de este país y siempre tiene que generar noticia. Nosotros solo tendremos que seguir trabajando para poder mejorar. No tengo dudas de que vamos a salir adelante”, concluyó tras el pésimo arranque de los morados con tres empates consecutivos en el Clausura 2021.

