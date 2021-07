Jugadores morados destacan fortaleza del grupo para el Apertura 2021

En Saprissa afinan detalles y dos fogueos en los días recientes sirven para preparar el equipo antes del inicio del Apertura 2021.

Para los jugadores la posibilidad de hacer fútbol y dejar atrás la etapa de acondicionamientos físico es un respiro merecido.

Los tibaseños destacan la parte física del equipo, pero también la unidad del grupo.

“El grupo ha venido creciendo, desde el torneo pasado venimos en alzada”, aseguró el arquero Aarón Cruz.

“El grupo está muy unido, está muy fuerte”, añadió Jaylon Hadden, quien regresó al equipo luego un periodo a préstamo con el equipo de Sponting.

Hadden explica que “si la institución más grande del país me está dando la oportunidad de volver a jugar con ellos no tengo que defraudarlos, no tengo que defraudar a mí familia”.

Para los jugadores la fortaleza grupal viene de una sana competencia en todas las líneas.

“Saprissa es una institución de ganadores y exige mucho”, comentó Josimar Pemberton, uno de los nuevos fichajes.

“Acá en Saprissa siempre va a haber competencia, los jugadores que están en el Saprissa son los mejores del país y si están acá es por algo”, concluyó Hadden.