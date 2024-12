Jugadores del Saprissa no se sienten afectados por el cambio de fecha

El cambio de fecha en el juego de ida de la semifinal entre San Carlos y Saprissa no afecta a los morados. Así lo explicaron los jugadores del campeón Nacional.

“En la parte mental es lo mismo”, dijo Kendall Waston. “En la parte mental no cambia nada”, señaló Gino Vivi.

El defensa explicó que el cambio en la fecha obliga a entrenar de manera diferente, pero que esto no afecta a la oncena.

“En la ejecución de los entrenamientos hay un cambio porque el cuerpo técnico iba a estipular ciertas cosas que es lo normal para semanas largas que hubo que cambiar, al final estamos preparados para lo que viene”, explicó.

Para Waston el reto ante los Toros del Norte es uno duro, pero tienen claro a lo que deben apuntar en su visita.

“Obviamente, no va a ser nada fácil, San Carlos es un gran equipo y juega muy bien allá, entonces ojalá que podamos sacar una ventaja. Estar muy ordenados y obviamente no perdonar. Es fundamental que en las chances que tengamos, podamos ser muy concretos”, comentó.

Por su parte, Vivi destacó lo preparado que llega el equipo al choque.

“Es un partido de fútbol y a nosotros nos motiva muchísimo jugar estos encuentros. El grupo entrenó, el equipo está bien, está fresco y con ganas del partido, mañana”, destacó.

Finalmente, el atacante habló sobre la ventaja de contar con veterano en el equipo.

“Escuchar y ser humilde. Creo que cuando los capitanes y los jugadores que han vivido este tipo de cosas hablan y comentan sobre este tipo de partidos y cómo afrontarlos, uno escucha y simplemente va a muerte con eso. Me llena muchísimo que ellos, los grandes del grupo y que ya han ganado muchísimas cosas, me hablen de esa manera a mí, que no he ganado ningún título con esta institución”.