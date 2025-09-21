Jugador de Saprissa está hospitalizado

El jugador de Saprissa, Alberth Barahona, está hospitalizado en el Calderón Guardia.

El cuadro morado informó que el futbolista "permanece en observación, sometido a distintas pruebas y análisis médicos".

"El departamento médico y la Dirección Deportiva del Deportivo Saprissa se han mantenido al tanto y en seguimiento constante de su evolución", informó el equipo.

Se espera que este lunes se completen los estudios complementarios para tener un diagnóstico definitivo.

"Importante detallar que esta situación no ocurrió en un entrenamiento", señaló el departamento de prensa de la institución.