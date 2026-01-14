"Jugadas en contra las revisan milimétricamente y duran buscando el pelo en la sopa", dice Lonis

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, levantó la voz por lo que no le parece sobre el VAR, luego del primer partido del torneo (2-2) ante Puntarenas.

"El VAR para Saprissa es sumamente riguroso, jugadas que tienen que revisarnos a nosotros no las revisan cuando nos favorecen, y jugadas que son en contra de nosotros la revisan milimétricamente y las duran 4 o 5 minutos buscando el pelo en la sopa", dijo Lonis.

Desde la óptica de Lonis, a los morados los han venido condicionando desde "hace rato". También, considera que el club debe tomar alguna medida institucional con este tema.

"Nos condiciona el árbitro con un penal que yo tengo una gran cantidad de dudas, y también una jugada de penal que le hacen a Bansy ni siquiera la revisa, yo creo que ya nosotros tenemos que tomar una determinación con el tema del VAR, cuáles jugadas se revisan y cuáles no, desde hace rato nos vienen condicionando", añadió.

Además, Lonis calificó de "muy dudoso" el penal que se le pitó a la S la noche de este martes ante los porteños.

"A mí me parece muy dudoso, la jugada de Bansy, vienen de atrás, es penal clarísimo, ni siquiera lo revisan, no, ya eso se acabó, nos ponemos serios con el tema del VAR, nosotros no vamos a seguir siendo el pato de la fiesta, cada vez que llega un partido los árbitros nos condicionan, luego expulsan a Mariano porque se frustra y todo mundo se le va encima a Mariano, esto no va a seguir pasando", agregó.

Sobre si sus declaraciones acarrearán alguna critica, Lonis sostuvo que "pues que me tiren", pues bajo su óptica defiende a la institución.

También, aclaró en varias ocasiones que su crítica es hacia el VAR yya que considera que los condicionan.

"Esto ya es una cuestión que nosotros no hemos querido manifestarnos antes, pero está empezando el torneo, no vamos a dejar que esto nos siga pasando, hay equipos que cualquier jugadita la reclaman, con nosotros ha sido reiterativo el tema del VAR. A Saprissa todo se lo revisan para perjudicarlo y cuando nos tienen que beneficiar, ahí se tienen sus dudas", concluyó.