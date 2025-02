Juego de números: Los marcadores que favorecen al Saprissa

La victoria de 2-1 en Tibás ante el Vancouver Whitecaps fue un gran resultado para Saprissa, que ahora debe cerra en casa de los canadienses, donde estos se han mostrado fuertes.

Si bien es cierto el triunfo es un aliciente morado, el gol de visita le da campo de maniobra a los canadienses.

Solo un marcador envía el juego a los tiempos extra y abre la puerta a los penales: el 2-1 para los locales.

The key results Vancouver and Saprissa need to advance! ➡️



What’s your prediction? 👀⚽@KavakMexico pic.twitter.com/oENf9cmUsD