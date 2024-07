¿Juega Mariano Torres con un reglamento diferente? Esto dice el capitán de Saprissa

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, se refirió a las críticas que ha recibido de parte de Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva de Alajuelense, y Jafet Soto, presidente de Herediano. Ambos dirigentes afirman que los árbitros dejan al capitán morado hacer "lo que le da la gana" y que el morado juega con un reglamento distinto.

Torres fue figura en el triunfo de la S 3-1 ante Guanacasteca y tuvo su reacción ante esas declaraciones.

"Yo la verdad, como he dicho en otras ocasiones, me siento orgulloso en la institución en la que estoy, no miramos a ningún equipo, miramos nuestros errores puertas hacia adentro. Queremos competir contra los mejores, cuando jugamos contra la Liga o contra Herediano también queremos que jueguen todos los mejores, lo que dicen... no pasa nada, como institución me siento orgulloso como somos", comentó Mariano en la transmisión de FUTV.