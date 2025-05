Juan Carlos Rojas sobre Wanchope: “Vimos una mejoría en muchos temas”

A pesar de que la meta de ser campeones no se cumplió, en el Saprissa evalúan de buena manera el trabajo de Paulo César Wanchope.

El presidente de la institución, Juan Carlos Rojas, explicó los movimientos que se vienen en Tibás.

Entre los temas que trató, está la labor del técnico, quien llegó a mitad de la campaña, tras la salida de José Giacone.

“Claramente una mejoría, diría que, hasta sustancial en muchos temas, que nos hacen ver que lo que puede representar Paulo viendo hacia adelante. También con una pretemporada completa, también siendo Paulo parte de la planificación de lo que viene del torneo en cuanto a planilla”, explicó.

Indicó que la cabeza fría impera en estos momentos de análisis y autocritica.

“Nosotros no somos ni esa prensa eh sensacionalista que lleva la crítica al máximo, ni el fanático también, que, ante un momento como este, tal vez quisiera que todo el mundo se vaya”, añadió.

El jerarca fue claro en que el planeamiento de cara al Apertura no es un tema que se trabaja con premura, que el mismo inició aun antes de la eliminación ante Alajuelense.

“Hemos venido en un proceso de análisis, no es que esperamos a que termine el torneo para empezar en carreras a analizar qué es lo que viene. Está claro que tuvimos una una primera vuelta muy complicada. Está claro pues que hay una serie de factores en esa evaluación de por qué no quedamos lugar en fase regular, que es el objetivo. Nosotros no queremos jamás estar en la última jornada teniendo que buscar la clasificación y eso nos hace pues pensar mucho”, concluyó.

Rojas anuncia que los movimientos se darán a conocer en las próximas semanas y este sábado ya se hizo oficial que Esteban Alvarado seguirá con los tibaseños.