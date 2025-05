Juan Carlos Rojas sobre posible salida de Sergio Gila: "Se habla un montón de paja"

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, no quiso referirse a la posible salida del gerente deportivo, Sergio Gila, tal y como se viene rumoreando en los últimos días.

El jerarca morado aseguró que todos son rumores y chismes y evitó entrar más en el tema.

“A mí me cansa hablar de chismes, de quién sale y quién sigue, eso siempre se da y se habla un montón de paja de si este jugador se va o no, pero estamos enfocados en esta serie y bajo esta autocrítica lo analizaremos, él (Sergio Gila) es un gran profesional y por lo que ha pasado a él le ha llovido mucho, pero ahorita no me voy a referir, después del torneo hablamos de esto”, mencionó Rojas a la televisora FUTV.