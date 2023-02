Juan Carlos Rojas sobre fuego cruzado entre Jeaustin y Bolaños: "Me parece fatal eso"

"Aarón tiene contrato, finaliza contrato en la conclusión de este torneo. No renovó y hace un par de semanas empezamos a ver la opción de traer a Esteban. Eso era a partir de medio año, cuando ya saliera del club, pero luego se tomó la decisión de acelerar esto. Se habló con Aarón de que se fuera a otro club y al final no se llegó a ningún acuerdo. Él continúa siendo jugador de Saprissa de aquí a mayo".

"Me parece fatal eso, yo creo que los temas se deben hablar a lo interno y no creo que sea una buena práctica, para nada, que se usen las redes sociales para ese tipo de cosas. Se lo digo a usted porque lo hemos hablado a lo interno, creo que cometieron un error y me parece que están de acuerdo en que cometieron un error y ojalá no se dé en un futuro y de repente eso hace que esa novela se exacerbe, en esto de las relaciones humanas soy creyente que dejando las cosas claras se resuelve todo desde el principio. Me parece una práctica terrible".