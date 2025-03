Juan Carlos Rojas si no se cumplen objetivos: “Todo mundo se debe ver en el espejo”

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, trató varios temas antes del inicio del encuentro entre los morados y Herediano.

Rojas fue claro sobre el presente del equipo y dio pistas de conversaciones a futuro en el seno de los tibaseños.

Estos son algunos de los punrtos tratados.

Ariel Rodríguez y la responsabilidad de los jugadores

Entienden perfectamente donde están y cuál es la presión. El equipo como tal se está quedando dada la calidad del plantel. Es un equipo profundo, con futbolistas que han ganado títulos.

¿Y si Saprissa falla?

Si no cumplimos con los resultados a los que aspiramos, todo mundo se debe ver en el espejo. Hay una serie de responsabilidades que van más allá de un cambio de cuerpo técnico como el que hicimos.

Futuro del entrenador

El proyecto con Paulo César va más allá de este torneo.

¿Qué sucederá con el gerente morado?

Gustavo es un gran profesional y aprecio todo el sacrificio. Se echo la problemática de la pandemia, por ejemplo, y estamos felices con el trabajo. Yo quisiera que siga, pero entendemos que s un profesional muy cotizado y al final del torneo nos sentaremos a hablar.

La Liga y el Mundial de Clubes

Es un tema que le corresponde a Alajuelense.

Investigaciones en el fútbol tico

De lejos, son temas graves. Son temas que analiza el Comité de Licencias y el Oficial de Integridad. Es preocupante y pone una nube de incertidumbre y una mancha potencial al futbol costarricense.

Posible venta de Manfred Ugalde

No tenemos injerencia en el proceso, solo esperar si se da. Uno hace la multiplicación viendo los montos se acerca a un millón de dólares, pero no tengo la menor idea de la probabilidad. No tenemos vela en el entierro, estamos al margen esperando una noticia.