Juan Carlos Rojas se confiesa: "Antes uno comía más cuento"

1 de agosto de 2023, 9:44 AM

Ser presidente de Saprissa no es fácil. Se vive en constante presión, bajo el ojo de la crítica, dependiendo de resultados de un partido de fútbol. La afición quiere más títulos, más fichajes, más inversión y todo eso genera felicidad al ganar campeonatos, pero también es un puesto que no cualquiera lo aguantaría.

El camino no ha sido fácil, ha vivido con la crítica, con la toma de decisiones, con errores en el camino y con más de un dolor de cabeza.

"El aprendizaje ha sido muy extenso, la curva de aprendizaje ha sido tremenda. La dirigencia de Saprissa es muy madura, a lo largo de 12 años se ha pasado por momentos espectaculares, dificilísimos y de todo eso se aprende. Antes uno comía más cuento, comía más ansias, tomaba decisiones con la cabeza más caliente y ya eso no es así. Hay una madurez para tener la cabeza fría en la toma de decisiones y no dejarse llevar por ruido", comentó Rojas ante consulta de Teletica.com.

Eso sí, Rojas aclaró que aún puede fallar, pero que el margen es menor, pues como dirigentes, Horizonte Morado, se ha acuerpado de profesionales que los han llevado al éxito.



"Antes no necesariamente era así y uno se equivocaba más, no es que uno no está sujeto a equivocarse, se va uno a seguir equivocando, pero escuchar a la gente correcta, delegar, traer a gente buena, acuerparse en tomas de decisiones, es algo que hoy es muy diferente a cuando entramos en 2011", concluyó.