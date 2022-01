Juan Carlos Rojas: "Saprissa sobrevive a la pandemia y obtiene mejores resultados deportivos"

El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, conversó en exclusiva con Teletica.com sobre las finanzas de la institución, los movimientos en el mercado de fichajes, el Centro de Entrenamiento y qué se puede esperar del equipo en este Clausura 2022.





Rojas aseguró que el club está sólido en la estructura financiera pese a tener los estadios cerrados durante mucho tiempo. Además, destacó los resultados positivos del equipo con dos títulos nacionales y una Supercopa en la pandemia.





¿Cómo ha afrontado el equipo la pandemia desde el plano financiero?





Nosotros suponíamos o presupuestamos que durante los primeros meses del 2022 iba a existir algún tipo de restricción en el tema de los estadios. Es una lástima esta situación, llevamos dos años con esto, pero ya lo hemos afrontado.



Hay una excesiva especulación en este tema (el financiero): ¿Cómo está la institución en este plano?





Me parece una necedad, se lleva años de especulaciones muchas veces o casi siempre totalmente infundadas. Es cierto que la pandemia ha golpeado los ingresos de la industria del fútbol y del Saprissa. Nosotros hemos tomado una serie de acciones responsables en cuanto a administración para afrontar una caída de ingresos al estar con el estadio cerrado, pero hemos tenido el apoyo de patrocinadores, la televisora y los socios accionistas, eso ha permitido salir adelante.



¿Los salarios de la planilla están al día?





Absolutamente y totalmente al día, así es.





¿De dónde salen estos rumores?



Yo ni siquiera sé de dónde sale esta especulación malintencionada. Yo he sido muy abierto en todas las entrevistas de exponer las dificultades que implica una pandemia cuando la que los ingresos se caen hasta en un 50%.





"Dichosamente, nuestra administración ha sido muy hábil con el respaldo y compromiso de los socios y eso le permitió a Saprissa no solo salir adelante sino también obtener resultados positivos. Si usted ve en estos dos años de pandemia, Saprissa es el club que más títulos obtuvo, dos títulos nacionales y uno de Supercopa.





"Si yo lo veo de afuera es de admirar como en una industria tan golpeada, Saprissa logra afrontar con los estadios cerrados y aun de esta forma obtener resultados deportivos positivos, y aun así poder invertir en estrategia y todo se centra en el eje deportivo. Trajimos un director deportivo con basta preparación como Ángel Catalina, un scout de Liga Menor como Sergio Gila".





¿Cómo marcha el Centro de Entrenamiento?







Dichosamente como en el 2022 vamos a inaugurar la primera fase del Centro de Entrenamiento. Va a ser una realidad. Ya hay movimientos de tierra y eso nos llena de mucho orgullo. Vamos a ir por fases, lo vamos hacer de manera responsable.



¿La pandemia, el inicio de obras en el Centro de Entrenamiento merman el presupuesto para fichar?





Por un lado, lo manejamos como conceptos separados, tenemos clarísimo que la competitividad del primer equipo es la prioridad, eso es clave. No vamos a sacrificar eso. Esta inversión del CES y toda la estructura que ya hemos venido fortaleciendo de divisiones menores hasta consultores externos que hemos traído, hemos apoyado las visorias, temas de nutrición, metodología y psicología que se ha fortalecido muchísimo desde que llegó Ángel.





"Los ingresos de Saprissa son un todo, pero sí vemos por separado cada uno de los objetivos que van con el primer equipo".





¿Se critican de más los fichajes de Saprissa sin haber llegado al equipo?





Yo creo que es en algunos casos, no todos, me parece que no se analiza bien los roles y el trasfondo de los fichajes. Estamos claros que uno de los objetivos es ir reduciendo la edad promedio de la planilla, para eso queremos dar más oportunidad e invertir en los jóvenes.





"Vamos por buen camino. Varios de los que estuvieron en Uruguay de Coronado ya van a tener la oportunidad en el primer equipo. Hay jugadores que cumplen con ese perfil de juventud, a veces ese tema se combina con que no son jugadores totalmente consolidados en números en otros equipos, pero en Saprissa pueden dar un paso adelante, pueden consolidarse, en el fútbol no hay garantías".





"Por lo menos esa oportunidad va a valer la pena, está en el jugador aprovechar esa oportunidad, Tenemos un equipo con grandes veteranos y nos sentimos muy cómodos, por eso la estrategia se centra en esas características. Nos sentimos cómodos. El análisis de fichajes ha sido muy simplista en el pasado a nivel de muchos medios en sí es fichaje bomba o no. La historia reciente nos ha dicho qué ha pasado con esos supuestos fichajes bomba, queremos ser más minuciosos y profundos sobre quien llega a Saprissa".



¿Aún esperan por Francisco Calvo y Bryan Oviedo?





Nosotros no hemos escondido nuestro interés de que lleguen a la institución. Salieron de aquí, son de gran trayectoria, hemos estado en contacto con esos jugadores. No cerramos las puertas a que puedan llegar, no sé si es ahora, en seis meses o en un año, pero en el momento que decidan volver al país vamos a hacer el esfuerzo para que eso se dé. En ambos casos se analizan temas en el exterior, Bryan está vinculado a su club, por ejemplo.



¿Cuánto tiempo más se ve en el puesto de presidente de Saprissa?





No sé la verdad, no lo he pensado. Lo llevo año a año como dicen, mientras yo me sienta bien y mis socios de Horizonte Morado quieran que esté ahí, ahí voy a estar, cuando se siga dando la combinación personal y el respaldo de los socios. No sabría contestarle con exactitud un plazo, estoy muy comprometido.



Volviendo al tema de los estadios cerrados, ¿Ha sido el Ministerio de Salud menos permisivo con el fútbol?





Sí, uno se cuestiona por qué ciertas medidas son sobre restrictivas cuando de pronto hay otros tipos de eventos que tienen menos restricciones como cines o teatros, que son lugares cerrados. Yo no estoy diciendo que cierren los cines, jamás, tomaron mis palabras al revés, lo uso como un ejemplo de actividades donde la gente va y puede disfrutar de una película comprando comida y bebidas, en un estadio es un lugar abierto. Con los estadios han sido demasiado restrictivos.



Hablando también de la Federación Costarricense de Fútbol, ¿Ha tenido un papel más comedido en el Comité Ejecutivo?