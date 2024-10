Juan Carlos Rojas: "Nosotros somos una dirigencia paciente"

El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, analizó la llegada de José Giacone como nuevo técnico del equipo. Además, sostuvo que son una dirigencia que no tima decisiones al calor del momento, pese a haber anunciado la salida de Vladimir Quesada.

"Uno siempre tiene mapeado, llamémoslo así, a los diferentes técnicos que pueden ser alternativas en caso de tener que tomar una decisión, al final se tomó una determinación que no nos gusta. Si la tomamos es porque las cosas llegaron a eso, nosotros somos una dirigencia paciente, que confía y cree que la estabilidad es positiva", comentó Rojas.

También, el jerarca morado afirmó que el haber conocido del pasado a Giacone es positivo, pues es un "hombre de la casa".

"Ya lo conocíamos, ya había estado en divisiones menores, había entrenado a la Segunda, había sido asistente del primer equipo. Por un lado, me alegra por él, se merece estar aquí de vuelta a base de trabajo y resultados", expresó Rojas.

Rojas afirmó que el trabajo de Giacone y su nuevo cuerpo técnico lo "entusiasma mucho" y dice que todos los integrantes del banquillo "tienen muy claro la oportunidad que se les presenta".

Al ser consultado si pese a llegar en esta etapa del torneo, se le exigirá el título, Rojas dejó claro que uno de los objetivos es el pentacampeonato, pero tampoco es que de no lograrse se deban tomar medidas.

"No sé a qué se refiere con obligado, aquí la obligación siempre es ganar, eso no significa que si no se obtiene el título habrá un cambio, no, nosotros trajimos a José hasta 2025, ustedes saben la filosofía y política nuestra de buscar estabilidad en el banquillo, de dar oportunidad y marcar diferencia, confiamos plenamente en él, yo creo que podemos ser campeones y lograr el pentacampeonato y él lo sabe, pero el proyecto va mucho más allá", concluyó.