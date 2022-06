Juan Carlos Rojas: "No estamos aquí para sacar dinero"

El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, se mostró satisfecho luego de la asamblea de accionistas del cuadro morado.

Rojas destacó la inversión de capital de $3 millones y defendió la labor efectuada por Horizonte Morado desde 2011.

"Yo lo he dicho abiertamente cuando me lo consultan, el fútbol es un negocio muy difícil, a los socios no nos ha dejado dinero, más bien acabo de mencionar la inversión de los $6 millones, no estamos aquí para sacar dinero", comentó Rojas.