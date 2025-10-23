Juan Carlos Rojas: "Me voy satisfecho y con la frente en alto"

El aún presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, conversó de manera amplia con Teletica Deportes Radio y aseguró que "me voy satisfecho y con la frente en alto".

"Al final fue trabajo en equipo, quedan memorias espectaculares que nunca las olvidaré ni se borrarán", comentó Rojas.

Cuando se le consultó sobre qué le faltó, Rojas indicó que "sin duda seguiré soñando y empujando por eso, que es o la renovación completa o un nuevo estadio, en el fútbol moderno se debe aspirar a eso"

Y también, Rojas aseguró que "siempre está la crítica de la parte internacional, lo que es Liga de Campeones y todo eso fue cambiando y fue la brecha".

"Me voy satisfecho en un montón de cosas que tal vez no son tan visibles como la fundación y un Saprissa con valores y profesionalismo", concluyó.

Observe aquí la entrevista completa: