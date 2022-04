Juan Carlos Rojas: “Me hubiera gustado que los mensajes fueran de más solidaridad”

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas se refirió antes del clásico sobre el polémico tema de la presencia de Kendall Waston y Christian Bolaños en Picnic, mientras el club sucumbía en Guápiles.



“Es un tema de varios niveles, no es blanco y negro. Una cosa es que están en su derecho de hacer algo porque no estaban convocados para el partido. En un momento difícil, es importante transmitir ciertos mensajes. Me hubiera gustado que los mensajes fueran de más solidaridad con el grupo. Aunque no había impedimento de que fueran a esa actividad en su tiempo libre, a mí me dolió verlos ahí”, sentenció el directivo.

Los jugadores se reportaron como lesionados antes del encuentro contra los caribeños y no aparecen en la convocatoria de este miércoles.

Acerca de la realidad del equipo, que llega en el sótano a enfrentar a Alajuelenses, el presidente fue claro.

“Hemos cometido errores y empieza a haber una espiral negativa en la que uno cree que todo se va a cumulando como una bola de nieve. Es fundamental revertir eso y que los de más experiencia y liderazgo den el paso al frente”, señaló.

“Saprissa tiene que sacar su orgullo para que lo que resta del torneo pueda ser una versión de Saprissa con dignidad. Luchando por esta camisa, entonces, 24 horas al día, ya sea en el entrenamiento, durmiendo o en el supermercado, hay que estar pensando que se puede hacer mejor para revertir esta situación. Este torneo está siendo para el olvido, pero le garantizo que vamos a tomar aprendizaje, vamos a ser más fuertes”, añadió.

Para Rojas la culpa del presente del equipo recae en todos los ligados a la institución.

“Hay responsabilidad por todo lado. Tenemos que compartir responsabilidad desde la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. El equipo está debiendo, cada quien tiene que mirar al espejo”, concluyó.