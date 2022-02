Juan Carlos Rojas destaca el trabajo de Saprissa con los jóvenes

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, destacó el trabajo del equipo y en especial el de las caras nuevas que mostró el plantel este miércoles en el empate 2-2 ante el Pumas, en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Rojas publicó en su Twitter que estaba satisfecho por ver a jóvenes como Gerald Taylor y el panameño Víctor Medina, ambos con 20 años.

Además, afirmó que Taylor es un ejemplo de como el convenio con el Uruguay de Coronado, club de la Liga de Ascenso, comienza a dar frutos importantes.

Qué alegría ver jugadores jóvenes tomando protagonismo. Muestra del gran trabajo y de la fuerte inversión en proyectos de cantera c/ visorías, metodología renovada, nutrición, etc. Convenio con Uruguay irá dando frutos como c/ G Taylor. En todo esto estamos cada vez más fuertes💪🏼