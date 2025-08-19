Juan Carlos Rojas defiende presupuesto de Saprissa y envía un mensaje a los jugadores

El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, utilizó sus redes sociales para explicar la manera en que fichó el club en este mercado de transferencias.

Rojas defendió el presupuesto del equipo y dijo que "es alto". También indicó sus argumentos de por qué "Lonis tuvo un margen de maniobra limitado".

Además, el jerarca morado especificó que los "contratos deben justificarse en la cancha: los jugadores tienen que dar un paso al frente y ganarse tanto su lugar como la renovación".

El mensaje completo:



La razón es sencilla: en esta ventana la gran mayoría de los contratos seguían vigentes, y por eso el presupuesto (que es alto) estaba prácticamente topado al no vencerse plazas que abrieran espacio para nuevas contrataciones. Por esta razón, la realidad es que Erick Lonis tuvo un margen de maniobra limitado. Incluso en los casos donde se lograron finiquitos, como el de Sabin, el club igual termina pagando montos importantes, casi como si el jugador siguiera algunos meses más.



Conforme vayan venciendo contratos, Erick tendrá más flexibilidad para mover fichas. Esa fue la apuesta en su momento: la continuidad, manteniendo a la mayoría del plantel. Los resultados de esa decisión están por verse, pero es claro que limitó la posibilidad de fichajes. Esto es muy distinto a decir que no hay presupuesto para el primer equipo: lo hay, y es alto, pero está comprometido en contratos vigentes.



Ahora bien, esos contratos deben justificarse en la cancha: los jugadores tienen que dar un paso al frente y ganarse tanto su lugar como la renovación. De lo contrario, ya habrá espacio para otros. Y este panorama también abre la puerta para que los jóvenes tomen protagonismo, no solo con minutos sino con impacto real, como lo ha hecho Kenay, que merece reconocimiento. Estoy seguro de que pronto veremos a más jóvenes sorprendernos.



En resumen, no hay que confundir la situación: no es falta de presupuesto per se, es la estructura de plazo. Y bueno, Erick está sobre la jugada pero no son cosas que de la noche a la mañana se solucionan. Espero haberme explicado.