Juan Carlos Rojas cree posible el bicampeonato: "Tenemos un equipazo"

Por Daniel Jiménez | 11 de enero de 2023, 13:37 PM

El jerarca de Saprissa, Juan Carlos Rojas, conversó con los medios de comunicación sobre todos los temas que engloban al campeón nacional previo a la defensa de su corona.

Rojas indicó que el jugador Allan Cruz no está en los planes del equipo y volvió a ratificar el favoritismo que le ve al plantel de cara al Clausura 2023.

La cabeza dirigencial del Monstruo habló sobre el caso de Jimmy Marín, la no renovación de Aarón Cruz y el trabajo del gerente deportivo, Ángel Catalina.

—¿Se cierra el mercado para Saprissa con la contratación de Justin Monge y Jefry Valverde?

El objetivo era retener jugadores. Las llegadas son puntuales. Recuperamos a nivel de lesión a Christian Bolaños y a Ulises Segura, también a Warren Madrigal y a Julen Cordero. No descartamos alguna llegada.

—¿Interesa Allan Cruz?

En este momento no está dentro de los planes.

—¿Cómo evalúa el trabajo de Ángel Catalina?

Ángel lleva más de año y medio. Ha sido un trabajo que mucho de lo que se ha hecho tal vez no es tan visible. Lleva divisiones menores y bases, metodología, herramientas tecnológicas. Los resultados de eso no se dan a corto plazo. Yo sé que en el pasado ha habido alguna crítica con el equipo mayor en cuanto a fichajes, pero en el mercado anterior se vio su trabajo. Siempre hemos estado contentos. Yo no tenía duda en que su trabajo se viera reflejado. Es un gran profesional y esperamos que esté mucho tiempo.

—¿Cómo está el caso de Jimmy Marín?

Hay un proceso. Solo una de las partes ha salido a hablar y hablar. Esto está dentro de los procesos. Somos un club responsable y estamos convencidos que tenemos la razón en esto, pero si en últimas instancias las autoridades no nos dan la razón, pagaremos.

—¿Cuándo se percataron que había que hacer fichajes de peso en el equipo femenino?

Tenemos que luchar para ganar campeonatos, la mentalidad claramente es que entre más se aleja uno del último título, la presión va subiendo.

—¿Qué opina de Aarón Cruz y que no va a renovar con Saprissa?

Ya pasamos esa página. A Aarón le quedan seis meses y espero que lo haga de manera profesional.

—¿Jugará Aarón Cruz o se fichará a algún portero?



Yo creo que Abraham Madriz tiene muchas condiciones, uno tiene una discusión si será primer portero o segundo. La calidad la tiene. La duda en la portería es qué hay que verlo. Uno no puede quemar a un guardameta. Me gustaría verlo más, pero al final eso es decisión del cuerpo técnico.

—¿Por qué considera que Saprissa es el favorito?

Yo siempre, o casi siempre, he pensado que siempre somos aspirantes al título. Hicimos un torneo muy contundente. Fuimos campeones de manera merecida jugando muy buen fútbol. Entonces salimos campeones hace dos meses y al equipo que teníamos logramos retener a todos los jugadores. Yo veo qué hay seis jugadores que refuerzan la planilla. Tenemos que asumir ese reto que somos los favoritos.

—¿Falta Roan Wilson en llegar al Saprissa?

La planilla está completa, creo que es una gran planilla y tenemos un equipo. Todavía está abierta la ventana y se presenta algo que tenga sentido, pues, lo veremos. No estamos buscando a nadie ni a ninguna posición. Estamos contentos y le diría que la probabilidad de que alguien más venga es baja.

—¿En este 2023 cuáles serán las prioridades administrativas?

Hay que dotar de recursos el Centro de Entrenamiento, hay temas qué hay que ver cómo vamos a mejorar el tema nutrición, físico, metodológico, emocionales o de liderazgos de jugadores y jugadoras. Toda esa parte hay que irla consolidando. Hay que terminar de definir porque no dejamos de tener a la vista mejoras en el estadio.

—¿Cómo retuvo a jugadores que tenían ofertas del exterior?

Yo siempre lo he dicho que nosotros vamos a apoyar a los jugadores y tenemos que velar por los intereses. Nunca le hemos cortado las alas a nadie. No necesariamente se obtiene lo que uno quisiera. Las propuestas no son netamente la parte económica, sino también la humana.

Dichosamente, los jugadores están muy contentos aquí. Los jugadores llevan seis meses en el primer equipo y se sienten bien tratados, sienten que están en las condiciones. No están desesperados por irse, eso nos da las posibilidades de manejar las cosas y decir qué si y qué no y cuándo. Eso respalda, vamos a seguir trabajando para que cuando un jugador salga sea un paso en firme y no es pasos que no han salido y al rato regresan. Tenemos un equipo sólido que podamos soñar con cosas grandes con no solo el bicampeonato y también Concacaf.