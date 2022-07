Juan Carlos Rojas acerca de Bryan Oviedo: "No hay ninguna novedad"

Por José Fernando Araya | 15 de julio de 2022, 13:33 PM

En las últimas horas, el nombre de Bryan Oviedo ha calentado el ámbito del fútbol nacional.

Mientras que Alajuelense lo descartó por medio de Agustín Lleida, en la acera de frente, el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, explicó que aún no hay ninguna novedad al respecto con el lateral del FC Copenhague.

“Creo que es natural la atención que se le da a todo este tema, pero en realidad no hay nada muy diferente a lo que he comentado, estamos en la misma situación, es un jugador que salió acá, que nos interesa, que le abrimos las puertas, tiene una oferta de parte nuestra y está valorando temas en el exterior y hasta ahí, no hay ninguna novedad”, explicó Rojas.

Incluso, añadió que desconoce en qué va a parar la negociación, pues ellos ni siquiera dan un tiempo para cerrar el acuerdo.

“No tenemos plazo, no sabría, ni podría decirle en qué va a terminar esa negociación”, indicó.

Eso sí, el jerarca morado no le cierra las puertas al lateral y asegura que le gustaría volver a verle vestido de morado.

Lo que sí confirma es que de cerrarse el negocio, sería el último fichaje morado; de lo contrario estarían conforme con los jugadores que este mismo viernes presentaron.

“Tenemos un gran equipo, un equipazo con qué enfrentar este torneo, todavía hay tiempo en cuanto a la ventana de inscripción y no cerramos la oportunidad a una llegada más, pero si no hubiera, estamos muy satisfechos con lo que tenemos. El equipo ya está muy bien conformado, sería solo un tema de oportunidad de traer a un Bryan digamos, solo así volveríamos a fichar”, expresó.

Saprissa presentó este viernes a sus fichajes Pablo Arboine, el cubano Luis Paradela, el jamaiquino Javon East, Yostin Salas y el panameño Fidel Escobar.