José Gicone: “Se me ha catalogado como defensivo, pero a mí me gusta atacar”

El nuevo estratega de Saprissa, José Giacone, dejó claro lo que quiere de su equipo. Para describirlo utilizó las palabras “buen funcionamiento, atractivo y contundente”.

Explicó que se le ha tildado de defensivo, pero le gusta atacar.

—¿Qué sentimiento le embarga al asumir Saprissa?

Ha sido siempre mi ilusión dirigir al primer equipo, había estado en casi todos los puestos, y bueno… en este momento salió la oportunidad y a las autoridades por pensar en mí. Estoy muy comprometido con este proyecto. Tenemos la capacidad y carácter para levantarnos de estas situaciones.

—¿Qué le dice a la afición?

Espero que contemos con el apoyo de toda la afición, que es muy exigente en cuanto al juego, en lo que presenta el equipo y vamos a complacerla con trabajo.

—¿Qué estilo de juego tendrá en Saprissa?

En relación al estilo de juego, yo me forme acá y sé lo que siente la afición. hay que tener el balón, cuidarlo y administrarlo y sobretodo ir a atacar, ir al frente. En el fútbol es necesario un equilibrio porque consta de cuatro fases que hay que tener trabajadas. A mí me gusta mucho la presión.

—¿Cuál será el rol de sus asistentes?

El caso de Diego, es mi mano derecha como un segundo entrenador, que hace trabajos específicos con los jugadores y hace recomendaciones tácticas. Es el segundo entrenador que me ayuda a analizar y a tomar decisiones.

Víctor Abelenda se va a centrar en videoanalisis, conoce mucho el medio.

—¿Está en el mejor momento de su carrera?

Llego en el mejor momento de mi carrera, me siento capacitado para liderar este equipo, ha siempre un sueño para mí llegar a este puesto. Yo tengo camino y me ha preparado para asumir este reto.

—¿Pidió refuerzos o está satisfecho con la planilla?

Es una buena pregunta porque aveces los entrenadores nos agarramos de entrar a medio camino, eso no va a ser ninguna excusa para nosotros, estoy muy contento con los jugadores que están. Las cosas que no salgan nunca será una excusa para nosotros. Si no estaría conforme no hubiera firmado.

—La afición de Saprissa fue muy exigente con Vladimir Quesada, pese a los títulos, nunca la logró conquistar totalmente a la hinchada… ¿Cómo hacer para poder escribir una historia diferente, lograr conquistarla?

Siempre hemos tenido una línea de trabajo donde hemos conseguido los resultados, hemos tenido sólo un traspié.

Yo pienso que al entrar a un grupo de trabajo, uno va empezando a ver el grupo y ya hemos empezado a hablar con muchachos referentes para valorar todo eso. A la afición le vamos a decir que vamos a trabajar duro para que el equipo se vea compacto, sólido, para poner al futbolista en el máximo de su potencial y que eso se traduzca en un buen funcionamiento, atractivo y que sea contundente.

Que tengamos la capacidad de tener un estilo agradable y a mí se me ha catalogado como defensivo, pero a mí me gusta atacar, me gusta que mis equipos sean audaces, con los recaudos necesarios, no atacar con seis y defender con un central. Pienso que a partir de este momento vamos a trabajar mucho en un buen funcionamiento que identifique las características y el alto pontencial para que la afición se sienta identificada.

—¿Cómo ha visto el rendimiento de Esteban Alvarado y cómo notó al camerino?

A Esteban Alvarado lo conozco desde que tenía 15 años, me lo encontré en Herediano y ya sabemos lo que pasó. He seguido los partidos, es un muchacho en el que confío mucho.

Al plantel lo encuentro con una gran disposición para salir adelante. Vimos que la intención del jugador que fue esforzarse al máximo.