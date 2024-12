El técnico de Saprissa, José Giacone, analizó la eliminación de su equipo en el torneo.



Estas fueron las declaraciones del entrenador morado:



Análisis del juego: Se nos fue la serie, pero el equipo se entregó al máximo, hay que salir con la frente muy alta, fallamos la definición, atacamos por afuera, por adentro, quedamos expuestos en defensa y pusimos mucha entrega. No nos alcanzó, pero salimos con la frente muy alta. Yo sé que no alcanza, en Saprissa hay que ganar todo.



Kendall de 9: Pienso que fue una de las figuras de la cancha, pivoteo, ganó, los metió en el área, técnicamente con los pies jugó un partido bárbaro. Para mí, jugó un gran partido. Yo lo conocía y sé lo que significa ponerlo ahí.



Planilla: Hay que reunirnos con el gerente para ver los pasos a seguir, hay cosas por valorar.



Semestre: Está bien, hace año y medio qué pasó, el equipo venía de ganar muchos campeonatos. En este momento no se pueden hacer valoraciones de planilla, ya mañana nos reuniremos. No se lograron los objetivos. Apenas se llegó a la Concacaf y pienso que fuimos muy irregulares durante el torneo. Hay que lograr que el equipo sea más contundente. Cuando llegamos, encontramos muchas lesiones y situaciones en la parte física y estuvimos remendando el equipo. Ahora viene un tiempo donde hay que trabajar duro, aprender y mejorar.



José Giacone: Tenemos que dar más como cuerpo técnico, el equipo se tiene que ver mejor. Necesitamos más tiempo de trabajo para que se vea otra cosa que es lo que pretendo yo.

Fichajes: Vamos a reunirnos mañana, la billetera no la tengo yo, yo voy a pedir para que el equipo funcione mejor. Vamos a ver qué sucede y qué decisiones tomamos. Uno tiene una expectativa de mejoría.