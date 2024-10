José Giacone responde si Mariano Torres jugará o no en canchas sintéticas

Mariano Torres dio de que hablar esta semana al declarar que aquello de no jugar en cancha sintética “es una mentira” o inventos del periodismo.

Ante esto, el técnico del Saprissa, José Giacone aclaró cómo está la situación y si el volante seguirá o no disputando partidos en este tipo de gramillas.

“Hablé con él, pero me dijo lo que les dijo a ustedes y que está a disposición y que todo había sido una mentira del periodismo y me dijo: ‘comprobá estadísticamente los partidos que jugué y no jugué' y, tenía toda la razón”, manifestó el estratega.