José Giacone: “Hoy el caudal futbolístico fue mucho mejor”

Saprissa recuperó ante Liberia a varios de sus jugadores sancionados como Mariano Torres y Óscar Duarte y pudo consolidar el triunfo 2-3 como visitante en el Edgardo Baltodano.

Para el técnico morado, José Giacone, poco a poco tener más armas a su favor le permite ir puliendo más a su planilla y recuperar el nivel esperado del equipo.

“Entre más completa esté la planilla se va a mostrar las diferencias en el equipo y hoy se notó, el caudal futbolístico fue mejor y pudimos tener una buena posición y después de las expulsiones el partido se hizo más largo, en líneas generales a medidas que se vayan incorporando los muchachos el equipo se irá asemejando más a lo que queremos”, expresó.

Sin embargo, asegura que falta mucho por pulir, pues “el equipo no se defendió mal, pero creo que el primer gol fuimos muy permisivos en la marca, hay que mejorar en esto”.

También indicó que no le gustó para nada sumar su tercer partido consecutivo con un expulsado.

“Evidentemente, es un tema complicado, no me gusta que se me expulsen jugadores, se dieron dos situaciones en el caso de Fidel y Kenay de último hombre y esta vez Ariel respondiendo a una agresión, pero a mí me gusta que comiencen 11 y salgan 11”.