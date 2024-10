José Giacone: "En Saprissa se está acostumbrado a ganar siempre, la presión está en cada juego"

El técnico de Saprissa, José Giacone, reafirmó el deseo que tiene el equipo de golpear primero al Comunicaciones de Guatemala, este miércoles a las 8 p. m. en el Estadio Cementos Progreso.

Estos fueron los temas más destacados que tocó Giacone en la conferencia de prensa previo al juego:

Presión: En Saprissa se está acostumbrado a ganar siempre, la presión está en cada juego y esta no es la excepción, es una serie para meternos en Concacaf y vamos con todo a buscarla.

Sin derecho a especular: Yo pienso que no podemos especular, tenemos que hacer un buen trabajo en todas las fases del juego para ganar el partido. De ninguna manera y en ningún caso les he dicho a los jugadores que deben tirarse atrás. Con la experiencia que han tenido, con un empate en Antigua y luego una derrota como locales, pienso que eso lo debemos capitalizar y hay que ir a buscar el juego, hay que proponer con nuestras armas e ir a buscar los tres puntos. Sabemos que es una serie de dos juegos, pero, de ninguna manera, el mensaje no es ir a especular, sino todo lo contrario.



Funcionamiento: El buen funcionamiento trae aparejado un buen resultado. Si el equipo funciona bien, tiene más posibilidades de obtener algo positivo. Ambos técnicos tenemos poco tiempo de trabajo y espero que lo que hemos elaborado se lleve a cabo en el campo para obtener un buen resultado. Uno siempre aspira a tener más tiempo, pero cuando tomé el equipo yo sabía lo que se venía cada tres días con partidos muy importantes. El equipo está bien, es un equipo muy noble que entiende bien lo que jugamos.



Comunicaciones: En realidad el Comunicaciones ha cambiado algunos jugadores, pero los hemos estudiado y el análisis pasa por ahí, por las características de los futbolistas, más que por el funcionamiento. Este va a ser el primer juego de Rónald, que sabemos lo que le gusta, pero puede llegar a ser una incógnita para nosotros. Apenas uno vea la lista, ya puede ver las características de lo que puede presentar Comunicaciones.