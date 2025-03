José Giacone en deuda: Los fallos que sonrojan a Saprissa

El técnico de Saprissa, José Giacone, está bajo la lupa de la afición del Monstruo.

La reciente eliminación en Concacaf, así como cerrar la primera vuelta en el sexto puesto, da pie a enumerar algunos fallos que ha cometido el timonel.

La continuidad de Giacone está en duda en el equipo, y es por:

Resultados: El equipo está afuera de la zona de clasificación al ser sexto con 15 puntos, con un balance de cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Tiene un rendimiento de 45%.

Gol negativo: Los morados tienen un -1 en este apartado. Han marcado 11 y han recibido 12 tantos.

Concacaf: La reciente eliminación en Concacaf y la forma en que se jugó esa serie despertó críticas no solo por el resultado sino también por la forma de jugar del equipo.

Insistencia con jugadores cuestionados: El rendimiento de Ryan Bolaños y el panameño Eduardo Anderson es muy bajo, pero con Giacone son titulares indiscutibles en el equipo.

Kendall Waston de 9: La utilización de Kendall Waston como delantero es quizás lo más cuestionado. Esta estrategia ha hecho que Saprissa cambie su fórmula de jugar, los morados venían acostumbrados a un fútbol muy ofensivo con dos extremos y un 9, pero con Kendall se ha jugado más directo, incluso mucho de la serie ante el Vnacouver fue al pelotazo y a disputar una segunda pelota, algo a lo que la S no está acostumbrada a jugar. También, en este apartado hay que mencionar, que el club ha recibido goles de cabeza en el área en los últimos juegos ante Vancouver y Cartaginés, mientras Kendall es delantero.

Voz del experto

Marvin Solano, entrenador nacional, analizó desde su óptica la realidad del Monstruo.

"A mí me parece que el equipo en general no ha estado bien, lo dicen los números, lo dice su accionar en la cancha, no ha alcanzado su buen nivel, se debe a varias cosas, el modelo de juego, el estilo de Giacone ha dado mucho éxito en otros equipos, pero es diferente a lo históricamente usado por Saprissa", comentó Solano.

Y agregó: "Hay jugadores que no muestran buen nivel técnico, físico, todo eso lleva a que no logre desarrollar una idea clara de juego y malos resultados. La presión en Saprissa hace que a veces los entrenadores entren en una especie de errores en la conducción de un equipo".

No todo es responsabilidad de Giacone

Hay jugadores que presentan un bajo rendimiento individual, quizás el futbolista más destacado es Esteban Alvarado, el portero ha estado notable en el juego.

También la planificación deportiva y los fichajes que se contrataron de parte de la gerencia deportiva, Sergio Gila, no han podido ni ser tomados en cuenta con regularidad.

El español Sabin Merino y el argentino Nicolás Delgadillo no pudieron debutar en el inicio del torneo porque no podían tener el permiso de trabajo por deudas de la institución con la CCSS y el Ministerio de Hacienda.

Tanto Merino como Delgadillo venían de inactividad, el primero de unos seis meses y el segundo de un par de meses.

De los cinco refuerzos de Gila, Merino, Delgadillo, Loría, Gerson Torres y Sebastián Acuña, el único que encontró regularidad fue Acuña, quien venía de San Carlos con ritmo competitivo de juego.

¿Seguirá Giacone en Saprissa?