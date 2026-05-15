Jorkaeff Azofeifa sí estará ante Herediano; este es su castigo

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer este viernes el alcance de la investigación contra el jugador Jorkaeff Azofeifa y decidió solo multarlo económicamente.

Según el Tribunal, se revisó toda prueba presentada y se “llega al convencimiento de que la acción denunciada por el Municipal Liberia contra el jugador Azofeifa Rivas, del Deportivo Saprissa, fue apreciada por el equipo arbitral del VAR, por lo que, como se ha reiterado en múltiples ocasiones, no le corresponde al Tribunal valorar situaciones examinadas por el equipo arbitral”.

De ahí que esto no conlleve una multa con partidos de ausencia, solo una cuota económica.

“Se considera que los gestos del jugador fueron inapropiados y contrarios al juego limpio, por lo que se sanciona Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas con una multa de ₡105.000, de conformidad con el Reglamento Disciplinario y las normas de la FIFA”, indicó el comunicado.

Con esto despejado, Azofeifa podrá estar este sábado en el partido de vuelta de la final de fase ante Herediano, en la que los morados buscarán evitar el título 32 del Team y obligarlo así a disputar una gran final.



