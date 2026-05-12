Jorkaeff Azofeifa podrá jugar este miércoles ante Herediano: Así está su caso por actos obscenos

El jugador de Saprissa, Jorkaeff Azofeifa, podrá jugar la ida de la final de fase ante Herediano este miércoles a las 8 p. m., mientras se investiga su caso de actos obscenos en Liberia.

"En el caso de la investigación solicitada por el Municipal Liberia en contra del jugador Jorkaeff Azofeifa, el Tribunal Disciplinario convocó a audiencia para este jueves, con el fin de recibir las pruebas ofrecidas por las partes", informó este martes el Tribunal Disciplinario.

Hay que recordar que los hechos se remontan al festejo tras la anotación de Ariel Rodríguez en el 1-1 en la ida de las semifinales en Liberia.

En la transmisión de FUTV se aprecia cómo Azofeifa se toca sus genitales.

⏰64´ Gol de Ariel Rodríguez, quien del banquillo empata el partido ante Liberia. pic.twitter.com/sCON4cjGzj — FUTV (@FUTVCR) May 3, 2026

Lonis habló con Azofeifa.

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, se refirió, este martes, al tema de Azofeifa.

"Liberia está en su derecho, la reglamentación lo permite, no tenemos mucho qué decir en ese aspecto", comentó Lonis en Teletica Deportes Radio. Eso sí, Lonis dejó claro: "Nadie se toca los genitales en público, eso no es aceptable, yo hablé con él (Azofeifa) y hay que aceptar cualquier tipo de medida al respecto, él tiene que aprender".

Incluso, Lonis reveló la charla que sostuvo con el grupo este martes en el centro de entrenamiento del Monstruo.

"Tenemos que enfocarnos en jugar y, en lo personal, usé un ejemplo; a mí me gustan casi todos los deportes. Usamos el ejemplo de los Pistons de Detroit, quienes eran los chicos malos, jugaban sucio, tenían formas de ensuciar el partido y llegaban a la serie contra los Bulls. Ellos (los Bulls) entraban en los mismos pleitos y los sacaron dos años seguidos.

"A la tercera vez, los Bulls se dedicaron estrictamente a jugar, la ganaron y empezó la dinastía cuando se enfocaron en jugar. En eso nos enfocamos y lo recibieron perfecto (el mensaje)", señaló.

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