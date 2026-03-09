Jorkaeff Azofeifa da su testimonio: "Llegaba a la casa y lloraba"

Si hay un jugador que tuvo un cambio radical en su rendimiento es Jorkaeff Azofeifa. El jugador fue criticado, pero una vez llegó Hernán Medford y su cuerpo técnico asumió un papel diferente, a tal punto que la afición lo aplaudió en el clásico nacional y este domingo frente a Herediano.

Azofeifa dio una asistencia ante Herediano, en el gol de Gerson Torres y su celebración lo dijo todo. Se hinchó y celebró de manera muy sentida.

Posterior al partid, en entrevista con Teletica Deportes Radio, Jorkaeff brindó una revelación de cómo vivió su momento más crítico en el Monstruo: "llegaba a la casa y lloraba".

"No le voy a mentir, sí me costó, pero tenía que hacerlo (salir adelante), tengo mucha personalidad, soy un gran jugador, nadie tiene que achacarme nada, yo me callo y acepto las críticas. Yo llegaba a la casa y lloraba, me sentía mal, mi familia y compañeros me ayudaban, tuve compañeros con mucho peso y gracias a Dios se están dando las cosas", comentó Azofeifa.

Sobre el ascenso en su rendimiento, el lateral izquierdo manifestó que "hay que ser de perfil bajo"

"Hay que pasar la página, partido a partido y hay que tomarlo tranquilo, uno aspira para muchas cosas, quiero una oportunidad en selección, sueño con muchas cosas, pero debo ir día a día", añadió.

Además, el carrilero finaliza su vínculo contractual con el Saprissa este semestre, pero se lo toma con calma, pues es un tema "de la administración".

"Yo termino contrato, eso debe verlo la administración, aquí estoy tratando de ser mejor cada día", concluyó.