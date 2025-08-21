Jimmy Marín y su agente buscan resolución pronta en su caso contra Saprissa

El jugador Jimmy Marín y su agente José Luis Rodríguez buscan una resolución pronta en su caso contra Saprissa.



Tanto Marín como Rodríguez, por medio del Bufete Mata y Asociados, presentaron, ante la Federación Costarricense de Fútbol, una petición formal de intervención de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas.



En dicho documento, del cual Teletica.com tiene copia, se indica que el día 22 de setiembre del 2022, es decir, hace ya prácticamente tres años, se interpuso una demanda contra los morados ante la Cámara Nacional de Resoluciones de Disputas.



El tema se remonta a un reclamo económico, en cada caso, por la suma de $60,000.00.



“A ese proceso se le dio trámite mediante auto de las 10:45 horas del 6 de febrero del 2023, y el Deportivo Saprissa S.A.D., contestó la demanda en tiempo y forma”, se desprende del escrito.



Además, se indica que a la fecha la referida, la Cámara no ha convocado a las partes para la audiencia de recepción de pruebas, pese a reiteradas peticiones para que avance el proceso.

“Mis representados esperan que dicha inercia no se esté generando para beneficiar a la parte accionada, la cual sabemos tiene representación en este Comité”, añade el texto.

Debido a esto, tanto Jimmy como Rodríguez hacen esta petición concreta al Comité Ejecutivo de la Federación:



A) Que en primera instancia se le solicite información a dicha cámara sobre la causa y razones por la cual el proceso de mis representados no avanza.



B) Que si en el término perentorio de ocho días dicha cámara no se pronuncia y acredita que el caso de mis representados se estaría resolviendo en el menor tiempo posible, se ordene intervenir la misma, se sustituya sus miembros y se nombre a una nueva integración, dado que no resulta razonable que los casos que por estatuto se deben someter a dicha jurisdicción, no tengan el avance y resolución que las partes reclaman.



C) Que se advierta a los integrantes de dicha cámara, que, a raíz de dicha petición, no se pierda la objetividad y parcialidad que deberá imperar en sus integrantes.



Este medio solicitó una reacción por parte de la Federación Costarricense de Fútbol, pero aún no se ha obtenido respuesta.

