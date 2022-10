Jefry Valverde: "El interés de Saprissa me lo tomo con mucha calma"

Por Daniel Jiménez | 13 de octubre de 2022, 17:52 PM

El futbolista Jefry Valverde dejó San Carlos y apunta al equipo más ganador del país en el próximo mercado de fichajes.

Los Toros del Norte anunciaron que al jugador se le venció el contrato y no llegaron a un acuerdo de renovación.

Teletica.com conversó esta tarde con el extremo, que aseguró estar agradecido por la regularidad que alcanzó con los sancarleños y que incluso lo llevó hasta la Selección Nacional, pero no ocultó el interés que hay en el Deportivo Saprissa por sus servicios.

—¿Con qué sabor de boca se va de San Carlos?



Lo de San Carlos fue muy importante en los últimos años, tomamos la decisión de no continuar, analizando otras opciones que están en la mesa y esperando definirlas. Me voy muy agradecido, creo que fue muy positivo todo este tiempo que estuve allá. Pude acumular regularidad que me ayudó mucho en la parte futbolística y me llevó a la Selección, me llevó a estar en la Sele, me hubiera gustado irme en diferentes condiciones, me hubiera gustado clasificar. A San Carlos le agarré mucho cariño. Al día de hoy les dije que estaba agradecido y se los expresé.

—¿Hay otras opciones tras esta salida?

Hay algunas opciones que estoy valorando en Costa Rica, sí hubo un par de opciones en equipos de Centroamérica, pero la prioridad va a ser acá en Costa Rica, y en estos días creo que vamos a definir esperando tomar una buena decisión.

—¿Existe interés del Deportivo Saprissa?



Hay acercamientos de parte de Saprissa, como te digo estamos analizando, estaba en la mesa una posible renovación en San Carlos. El Saprissa es opción y hay oportunidad de más equipos de acá. Vamos a analizar, con mucha calma, todas las opciones. Vamos a valorar mucho la estabilidad y el rendimiento que pueda tener. Yo siempre voy a intentar sumar minutos, que es lo que venía siendo.

—¿Pero ya hay oferta formal?



Ha habido conversaciones y el interés está. Hasta el momento no se ha cerrado. Ahí irán avanzando las negociaciones con el club.



—¿El interés de Saprissa en usted es nuevo?



Saprissa es una institución a la que desde pequeño pertenecí, desde los 13 años hasta los 19 años. Tuve la dicha y gracia a Dios de poder debutar con Saprissa y uno siempre tiene que estar agradecido con otros equipos, se fijan en uno porque uno tiene que valorar el interés.

"Claro está y todos sabemos lo que significa Saprissa. Todo lo manejo con mucha calma, me enfoqué en trabajar más en lo que podía hacer y las posibilidades ahí iban a estar. En esa parte me he enfocado más en trabajar y en lo que yo pueda hacer. Esas opciones, ese interés de Saprissa, me lo tomo con mucha calma".

—¿Cuánto pesará el corazón a la hora de tomar esa decisión?



Creo que te lo digo con base en eso... Tengo muchos sentimientos encontrados, saber que hay interés de Saprissa, es una etapa de crecimiento y la etapa donde uno se forma como jugador. Viví muchas cosas bonitas y cabe decir que sí me trae buenos recuerdos todo eso y más que todo por el tema que estuve ahí. Siempre se siente bien que lo pretenda a uno un equipo.