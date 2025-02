Jefferson Brenes está cerca de volver a las canchas con Saprissa

Era probablemente el mejor jugador del Saprissa del pasado Torneo de Apertura 2024, pero una fuerte lesión de meniscos en su rodilla no le permitió cerrar el certamen y se temía lo peor, operación y casi cuatro o cinco meses fuera.

La noticia se confirmó el 13 de diciembre y de ahí el volante Jefferson Brenes comenzó a tachar del calendario los días para volver a las canchas.

Hoy, ese retorno con los morados parece un poco más cerca, aunque admite que falta por lo menos poco más de un mes.

“Fue algo muy doloroso para mí. Creo que venía en un buen nivel durante el torneo, pero bueno caí en una lesión que por ahí quizás ya cuando se juega domingo o miércoles quizás la rodilla se me puso débil un poco, pero bueno, la operación fue un éxito.

“La verdad sí, hubo una semana después de la operación donde derramé lágrimas porque creo que por ahí había hecho un semestre muy bueno para al final no aprovecharla de la mejor manera, pero bueno, no me puedo arrepentir del gran trabajo que venía haciendo y nada, la verdad la recuperación ha sido muy buena la verdad ahorita estoy en readaptación, esperemos en Dios estar ya con el equipo por lo menos dentro de un mes”, expresó Brenes a los micrófonos de Teletica Radio.

El futbolista expresó que poco a poco va retomando su nivel físico, aunque reconoce que falta mucho por delante.

“Ahorita no siento ningún dolor ni ninguna molestia, pues por ahí me puedo sentir a un 85, 90% la verdad, pero bueno, aquí como le digo, a veces, pues, a uno le dan ganas de entrar al terreno de juego, ayudar al equipo, pero bueno, la parte mental es fundamental, me siento tranquilo, pues uno entra en una etapa de madurez, uno aprende aquí es mejor esperarse un poquito más para no recaer, tomarme este mes para trabajar fuerte para así volver a tomar el nivel que todos estaban acostumbrados a ver”, añadió.

Precisamente sobre ese nivel, Brenes se muestra preocupado, pues, estaba teniendo un buen momento con Selección Nacional y quiere luchar por ese puesto y llenar los ojos al nuevo cuerpo técnico de la Tricolor encabezado por Miguel Herrera.

“Como le digo, derramé lágrimas porque venía haciendo un gran esfuerzo donde quizás se me fueron algunas ofertas donde quizás había equipos interesados, que la verdad, pues fue muy duro para mí porque venía en Selección, venía a un buen nivel en Saprissa y pasó lo que pasó, todo se volvió a caer, pero bueno, así es esto, he venido desde abajo, ahora toca empezar desde cero”.

Finalmente, reconoció que su lesión acabó con la posibilidad de marcharse al fútbol del extranjero y aunque no quiso revelar los equipos aseveró que pudieron ser de la MLS y Europa.