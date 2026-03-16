Jefe Médico de Panamá sobre Fidel: "Va paso a paso para que tenga un retorno seguro"

El jefe médico de la Selección de Panamá, Gerinaldo Martínez Quijada, conversó con Teletica.com sobre el presente del defensor Fidel Escobar, quien no ha podido jugar en el torneo, luego de ser infiltrado en la columna lumbar.

"Los que sabe bien el estado es allá en Saprissa. Yo converso sí, y con frecuencia con el doctor Esteban Campos, sí hablamos, y él me tiene al tanto. Pero todo lo que suceda es en base a cómo está evolucionando allá en Costa Rica", comentó Martínez.

Martínez destacó que tiene una buena comunicación con el departamento médico morado y que a raíz de eso conoce el caso.

"Lo que me cuenta el doctor y lo que en estos días vi que habló en prensa, exactamente lo que él le ha dicho, lo que él ha conversado conmigo, todas las cosas que le han hecho, todos los tratamientos y todo

"Obviamente van paso a paso para poder que él tenga un retorno deportivo seguro, que es lo que siempre nosotros los médicos buscamos. Y no que vas a retornar y vas a tener una recaída", agregó.

El doctor también indicó que Escobar no va a estar convocado para los juegos de la fecha FIFA ante Sudáfrica, el 27 y 31 de marzo.



"Lo importante para nosotros es que se recupere de la mejor manera y ver que pueda participar con nosotros en el Mundial. Pero yo mantengo contacto, aparte que Esteban es amigo mío hace muchos años, yo mantengo contacto siempre con los médicos de los clubes, y en este caso en particular con Esteban Campos del Saprissa", añadió.



Sobre Esteban indicó que "somos amigos de hace muchos años y siempre yo mantengo buena relación con todos los médicos".

¿Qué se sabe sobre Fidel?

Escobar no ha jugado con el Deportivo Saprissa esta temporada. El cuadro morado informó, el pasado 27 de enero, a las 2:30 p. m., que Escobar sería sometido a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar. Los tibaseños indicaron era un procedimiento mínimamente invasivo cuyo tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente dos semanas.

Sin embargo, el pasado 5 de marzo, el médico Esteban Campos habló con detalles sobre el estado de Escobar y por qué no hay fecha para su regreso a las canchas.